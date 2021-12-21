Байден объявил о бесплатной раздаче 500 млн тестов на коронавирус в США
Администрация президента США Джо Байдена объявила о закупке 500 млн домашних тестов на коронавирус, которые будут бесплатно доступны американцам с января 2022 г. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.
«Администрация создаст специальный сайт, на который американцы смогут зайти, чтобы заказать тесты с доставкой на дом», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в США умер первый пациент, зараженный штаммом коронавируса омикрон. Это был непривитый 50-летний мужчина из Техаса. По данным американского регулятора CDC, новый вариант вируса уже стал доминирующим в США, на него приходилось 73,2% от общего числа подтвержденных случаев за последнюю неделю, тогда как неделей ранее этот показатель составлял лишь 12%.
Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что омикрон распространяется значительно активнее дельта-штамма, а также может заражать или повторно инфицировать вакцинированных или переболевших COVID-19.
За последние сутки в США зафиксировано около 299 000 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране насчитывается 51,1 млн заболевших, 806 000 человек стали жертвами болезни.