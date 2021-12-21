Байден объявил о бесплатной раздаче 500 млн тестов на коронавирус в США

Ранее сообщалось, что в США умер первый пациент, зараженный штаммом коронавируса омикрон. Это был непривитый 50-летний мужчина из Техаса. По данным американского регулятора CDC, новый вариант вируса уже стал доминирующим в США, на него приходилось 73,2% от общего числа подтвержденных случаев за последнюю неделю, тогда как неделей ранее этот показатель составлял лишь 12%.