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Общество

Байден объявил о бесплатной раздаче 500 млн тестов на коронавирус в США

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена объявила о закупке 500 млн домашних тестов на коронавирус, которые будут бесплатно доступны американцам с января 2022 г. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

«Администрация создаст специальный сайт, на который американцы смогут зайти, чтобы заказать тесты с доставкой на дом», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в США умер первый пациент, зараженный штаммом коронавируса омикрон. Это был непривитый 50-летний мужчина из Техаса. По данным американского регулятора CDC, новый вариант вируса уже стал доминирующим в США, на него приходилось 73,2% от общего числа подтвержденных случаев за последнюю неделю, тогда как неделей ранее этот показатель составлял лишь 12%.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что омикрон распространяется значительно активнее дельта-штамма, а также может заражать или повторно инфицировать вакцинированных или переболевших COVID-19.

За последние сутки в США зафиксировано около 299 000 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране насчитывается 51,1 млн заболевших, 806 000 человек стали жертвами болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных