Число случаев заражения штаммом «омикрон» в России выросло до 41
В России зафиксирован уже 41 случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала, что на данный момент все больные находятся в стационаре. «На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет», — уточнила глава Роспотребнадзора на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом (цитата по ТАСС). 16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о 25 случаях заражения.
Также Попова рассказала, что «омикрон», в отличие от других штаммов, заражает и мышей, и крыс. «Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», — добавила она.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня. На данный момент новый штамм коронавируса обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.
В ВОЗ поясняли, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется значительно активнее «дельта»-штамма, а также представляет опасность для привитых и переболевших COVID-19. Ученые из Кембриджа, в свою очередь, сообщали, что этот штамм размножается в легких медленнее других известных вариантов вируса, а значит, не вызывает такого же тяжелого течения болезни.