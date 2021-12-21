Число случаев заражения штаммом «омикрон» в России выросло до 41

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня. На данный момент новый штамм коронавируса обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.