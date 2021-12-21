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Число случаев заражения штаммом «омикрон» в России выросло до 41

Ведомости

В России зафиксирован уже 41 случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

Попова рассказала, что на данный момент все больные находятся в стационаре. «На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет», — уточнила глава Роспотребнадзора на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом (цитата по ТАСС). 16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о 25 случаях заражения.

Также Попова рассказала, что «омикрон», в отличие от других штаммов, заражает и мышей, и крыс. «Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», — добавила она.

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова. Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня. На данный момент новый штамм коронавируса обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.

В ВОЗ поясняли, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется значительно активнее «дельта»-штамма, а также представляет опасность для привитых и переболевших COVID-19. Ученые из Кембриджа, в свою очередь, сообщали, что этот штамм размножается в легких медленнее других известных вариантов вируса, а значит, не вызывает такого же тяжелого течения болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных