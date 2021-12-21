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Общество

Мурашко рекомендовал повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода

Ведомости

Ревакцинацию против коронавируса необходимо проходить через шесть месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

«В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что по результатам исследований повторная вакцинация помогает эффективно поднять уровень защитных антител. «В том числе мы протестировали со штаммом «омикрон», — подчеркнул министр.

По его словам, на данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито почти 76 млн граждан страны, полностью прошли вакцинацию — более 70 млн. Повторную вакцинацию прошли почти 10 млн граждан России.

«Вакцинация в этот период является действительно архиважной, тем более что социальная активность перед новогодними праздниками возрастает», — отметил он.

По данным оперативного штаба на 21 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Показатель опустился ниже отметки в 26 000 впервые с 6 октября. Также за сутки зарегистрировали 1027 случаев смерти от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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