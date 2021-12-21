Мурашко рекомендовал повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода

По данным оперативного штаба на 21 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Показатель опустился ниже отметки в 26 000 впервые с 6 октября. Также за сутки зарегистрировали 1027 случаев смерти от COVID-19.