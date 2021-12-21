Мурашко рекомендовал повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода
Ревакцинацию против коронавируса необходимо проходить через шесть месяцев, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
«В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что по результатам исследований повторная вакцинация помогает эффективно поднять уровень защитных антител. «В том числе мы протестировали со штаммом «омикрон», — подчеркнул министр.
По его словам, на данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито почти 76 млн граждан страны, полностью прошли вакцинацию — более 70 млн. Повторную вакцинацию прошли почти 10 млн граждан России.
«Вакцинация в этот период является действительно архиважной, тем более что социальная активность перед новогодними праздниками возрастает», — отметил он.
По данным оперативного штаба на 21 декабря, за последние сутки в России зарегистрировали 25 907 случаев заражения коронавирусом. Показатель опустился ниже отметки в 26 000 впервые с 6 октября. Также за сутки зарегистрировали 1027 случаев смерти от COVID-19.