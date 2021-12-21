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Общество

Кабмин выделил более 50 млрд рублей на доплаты медикам за работу с ковид-больными

Ведомости

Правительство РФ выделило более 50 млрд руб. на специальные выплаты за ноябрь 2021 г. — январь 2022 г. медикам и соцработникам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин сообщил, что в настоящее время около 300 000 медицинских работников помогают заболевшим COVID-19. «Мы и дальше будем оказывать им поддержку, в том числе предоставляя специальные социальные выплаты, чтобы они [сотрудники] вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 млрд руб.», — сообщил премьер-министр на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом ( цитата по ТАСС).

Премьер также уточнил, что в эти деньги не входит инициированная президентом Владимиром Путиным удвоенная выплата за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. «Финансирование мы также предоставим», — подчеркнул Мишустин. 

14 декабря глава государства поручил выплатить двойную спецнадбавку медикам и социальным работникам, которым предстоит в новогодние праздники работать с инфицированными COVID-19 пациентами. Министр финансов РФ Антон Силуанов тогда пояснил, что на эти цели потребуется около 8 млрд руб. Голикова, в свою очередь, сообщила, что правительство также приняло решение продлить предоставление страховых и специальных социальных выплат медицинским и социальным работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.

Правительство Москвы также выделило дополнительные 10,3 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19. Дополнительное финансирование позволит обеспечить своевременную и качественную медпомощь пациентам с коронавирусом, а также сохранить объемы плановой и экстренной помощи по другим заболеваниям, отметили в правительстве города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных