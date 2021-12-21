Кабмин выделил более 50 млрд рублей на доплаты медикам за работу с ковид-больными

Мишустин сообщил, что в настоящее время около 300 000 медицинских работников помогают заболевшим COVID-19. «Мы и дальше будем оказывать им поддержку, в том числе предоставляя специальные социальные выплаты, чтобы они [сотрудники] вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 млрд руб.», — сообщил премьер-министр на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом ( цитата по ТАСС).