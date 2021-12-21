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В Москве госпитализировали олимпийского чемпиона по фигурному катанию после драки

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был госпитализирован в Боткинскую больницу после избиения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на менеджера спортсмена Елену Болотову. Фигурист участвовал в драке с тремя неизвестными.

Как сообщила Болотова, инцидент произошел ночью, когда Соловьев заступился за свою гражданскую жену — керлингистку Анну Сидорову. Сначала между спортсменом и тремя мужчинами возникла перепалка, которая впоследствии переросла в драку. «Сейчас Дмитрий находится в больнице. Мы ждем от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия», — сказала менеджер фигуриста. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Соловьеву 32 года, он выступает в паре с Екатериной Бобровой. Фигурист становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных