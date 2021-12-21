В Москве госпитализировали олимпийского чемпиона по фигурному катанию после драки
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был госпитализирован в Боткинскую больницу после избиения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на менеджера спортсмена Елену Болотову. Фигурист участвовал в драке с тремя неизвестными.
Как сообщила Болотова, инцидент произошел ночью, когда Соловьев заступился за свою гражданскую жену — керлингистку Анну Сидорову. Сначала между спортсменом и тремя мужчинами возникла перепалка, которая впоследствии переросла в драку. «Сейчас Дмитрий находится в больнице. Мы ждем от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия», — сказала менеджер фигуриста. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.
Соловьеву 32 года, он выступает в паре с Екатериной Бобровой. Фигурист становился победителем Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.