В Москве госпитализировали олимпийского чемпиона по фигурному катанию после драки

Как сообщила Болотова, инцидент произошел ночью, когда Соловьев заступился за свою гражданскую жену — керлингистку Анну Сидорову. Сначала между спортсменом и тремя мужчинами возникла перепалка, которая впоследствии переросла в драку. «Сейчас Дмитрий находится в больнице. Мы ждем от врачей подробностей о состоянии его здоровья, точного диагноза и последствий происшествия», — сказала менеджер фигуриста. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.