В МГУ рассказали о потасовке с участием отца девятилетней студентки
Сотрудники факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) сегодня обратились в полицию из-за поведения отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба вуза.
Девочка, обучающаяся на первом курсе, сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию». После неправильного ответа на вопрос она расстроилась и покинула аудиторию. Тогда отец, ожидавший ребенка у поста охраны, «устроил скандал», сообщили на факультете.
«В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования», — рассказали в пресс-службе «РИА Новостям».
Там уточнили, что мужчина напал в том числе на заведующего кафедрой, а также «кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям». В итоге его закрыли в аудитории и вызвали полицию.
Жительница Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, когда ей было 8 лет. Она подала документы на факультет психологии МГУ, но поступить на бюджет не смогла, поэтому с начала сентября стала обучаться в вузе на платной основе.