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В МГУ рассказали о потасовке с участием отца девятилетней студентки

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Сотрудники факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) сегодня обратились в полицию из-за поведения отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба вуза.

Девочка, обучающаяся на первом курсе, сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию». После неправильного ответа на вопрос она расстроилась и покинула аудиторию. Тогда отец, ожидавший ребенка у поста охраны, «устроил скандал», сообщили на факультете.

«В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования», — рассказали в пресс-службе «РИА Новостям».

Там уточнили, что мужчина напал в том числе на заведующего кафедрой, а также «кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям». В итоге его закрыли в аудитории и вызвали полицию.

Жительница Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, когда ей было 8 лет. Она подала документы на факультет психологии МГУ, но поступить на бюджет не смогла, поэтому с начала сентября стала обучаться в вузе на платной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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