В МГУ рассказали о потасовке с участием отца девятилетней студентки

Жительница Москвы Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, когда ей было 8 лет. Она подала документы на факультет психологии МГУ, но поступить на бюджет не смогла, поэтому с начала сентября стала обучаться в вузе на платной основе.