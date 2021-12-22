Дочерняя структура «Ростеха» сообщила о пропаже десяти спецсамолетов

По словам Будыкина, пропажу самолетов обнаружили 13 декабря в ходе судебной экспертизы: девять самолетов были арестованы в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и другими взыскателями. Девять самолетов, себестоимость которых судебные приставы оценили в 90 млн руб., по их решению должны были находиться на территории Казанского авиационного завода им. Горбунова, а десятый самолет — выставочный экземпляр.