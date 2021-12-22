Дочерняя структура «Ростеха» сообщила о пропаже десяти спецсамолетов
Т-500 — первый за постсоветскую историю России специализированный самолет сельскохозяйственного назначения. По соглашению между «Ростехом» и властями Татарстана самолеты должна была выпускать «Технология» вместе с частной фирмой МВЕН из Казани. Самолет прошел сертификацию в 2018 г.
По словам Будыкина, пропажу самолетов обнаружили 13 декабря в ходе судебной экспертизы: девять самолетов были арестованы в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и другими взыскателями. Девять самолетов, себестоимость которых судебные приставы оценили в 90 млн руб., по их решению должны были находиться на территории Казанского авиационного завода им. Горбунова, а десятый самолет — выставочный экземпляр.
«Технология» подала заявление о розыске самолетов и рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе «Ростеха» изданию рассказали, что знают об этой ситуации, готовы содействовать правоохранительным органам и защищать законные права предприятия. В пресс-службе МВЕН отказались от комментариев. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану изданию сообщили, что по заявлению проводится проверка.