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Дочерняя структура «Ростеха» сообщила о пропаже десяти спецсамолетов

Ведомости

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» (дочерняя структура «Ростеха») заявило о пропаже десяти легких самолетов аграрного назначения Т-500 общей стоимостью около 165 млн руб., сообщил РБК со ссылкой на первого замгендиректора «Технологии» Алексея Будыкина.

Т-500 — первый за постсоветскую историю России специализированный самолет сельскохозяйственного назначения. По соглашению между «Ростехом» и властями Татарстана самолеты должна была выпускать «Технология» вместе с частной фирмой МВЕН из Казани. Самолет прошел сертификацию в 2018 г.

По словам Будыкина, пропажу самолетов обнаружили 13 декабря в ходе судебной экспертизы: девять самолетов были арестованы в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и другими взыскателями. Девять самолетов, себестоимость которых судебные приставы оценили в 90 млн руб., по их решению должны были находиться на территории Казанского авиационного завода им. Горбунова, а десятый самолет — выставочный экземпляр.

«Технология» подала заявление о розыске самолетов и рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе «Ростеха» изданию рассказали, что знают об этой ситуации, готовы содействовать правоохранительным органам и защищать законные права предприятия. В пресс-службе МВЕН отказались от комментариев. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану изданию сообщили, что по заявлению проводится проверка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных