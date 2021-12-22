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Задержан ректор Казанского федерального университета

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Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров был задержан в Казани по подозрению в причастности к убийству, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили источники местных изданий — «БизнесOnline», «Татар-информ» и «Реальное время».

«Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад», — сообщил собеседник ТАСС. По его данным, сейчас с Гафуровым проводятся следственные действия и допрос. По предварительной информации, мера пресечения в отношении него будет избираться в Москве. 

«РИА Новости» сообщили, что КФУ не стал комментировать информацию о задержании Гафурова, сообщив только, что учебное заведение работает «как обычно».

Ранее сегодня «Бизнесоnline», «Татар-информ» и «Реальное время» сообщили со ссылкой на источники о задержании Гафурова. По данным «Бизнесonline», Гафурова могли задержать в рамках дела о заказном убийстве, совершенном в 1990-х гг., или по делу о коррупции с бюджетными деньгами. Собеседник «Татар-информ» рассказал, что Гафуров мог быть задержан в рамках дел, в которых фигурировали лидеры ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов. 

Источник «Реального времени» сообщил, что Гафуров был задержан 21 декабря. Весь день его допрашивали в одном из зданий СК в Казани, а вечером увезли в Москву. По данным издания, изначально дело было возбуждено в 1-м отделе по особо важным делам СК по Татарстану, а полгода назад его изъяли и передали в центральный аппарат СКР. 

В апреле 1998 г. Гафуров стал мэром Елабуги. С 1995 по 2005 г. он был депутатом Госсовета Татарстана, а в 2010 г. был назначен ректором Казанского федерального университета. Гафуров закончил физический факультет в 1983 г., а в 2005 г. защитил докторскую диссертацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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