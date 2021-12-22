Задержан ректор Казанского федерального университета

Ранее сегодня «Бизнесоnline», «Татар-информ» и «Реальное время» сообщили со ссылкой на источники о задержании Гафурова. По данным «Бизнесonline», Гафурова могли задержать в рамках дела о заказном убийстве, совершенном в 1990-х гг., или по делу о коррупции с бюджетными деньгами. Собеседник «Татар-информ» рассказал, что Гафуров мог быть задержан в рамках дел, в которых фигурировали лидеры ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов.