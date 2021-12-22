Задержан ректор Казанского федерального университета
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров был задержан в Казани по подозрению в причастности к убийству, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили источники местных изданий — «БизнесOnline», «Татар-информ» и «Реальное время».
«Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад», — сообщил собеседник ТАСС. По его данным, сейчас с Гафуровым проводятся следственные действия и допрос. По предварительной информации, мера пресечения в отношении него будет избираться в Москве.
«РИА Новости» сообщили, что КФУ не стал комментировать информацию о задержании Гафурова, сообщив только, что учебное заведение работает «как обычно».
Ранее сегодня «Бизнесоnline», «Татар-информ» и «Реальное время» сообщили со ссылкой на источники о задержании Гафурова. По данным «Бизнесonline», Гафурова могли задержать в рамках дела о заказном убийстве, совершенном в 1990-х гг., или по делу о коррупции с бюджетными деньгами. Собеседник «Татар-информ» рассказал, что Гафуров мог быть задержан в рамках дел, в которых фигурировали лидеры ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов.
Источник «Реального времени» сообщил, что Гафуров был задержан 21 декабря. Весь день его допрашивали в одном из зданий СК в Казани, а вечером увезли в Москву. По данным издания, изначально дело было возбуждено в 1-м отделе по особо важным делам СК по Татарстану, а полгода назад его изъяли и передали в центральный аппарат СКР.
В апреле 1998 г. Гафуров стал мэром Елабуги. С 1995 по 2005 г. он был депутатом Госсовета Татарстана, а в 2010 г. был назначен ректором Казанского федерального университета. Гафуров закончил физический факультет в 1983 г., а в 2005 г. защитил докторскую диссертацию.