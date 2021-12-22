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В оперштабе рассказали о свойствах штамма омикрон

Ведомости

Штамм коронавируса омикрон более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания, говорится в совместном заявлении по итогам российско-южноафриканской миссии по изучению омикрона, которое распространил оперштаб. Команда из 20 российских специалистов Минздрава и Роспотребнадзора находилась в ЮАР с 13 по 22 декабря. 

«Показана более высокая трансмиссивность варианта омикрон от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости <…> и увеличению доли положительных проб до 35.5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение», — говорится в заявлении. Специалисты отметили, что данные по тяжести заболевания для России могут быть скорректированы с учетом демографических отличий двух стран. 

Специалисты добавили, что значительную роль на начальном этапе распространения омикрона сыграли молодые возрастные группы. Высокая инфицированность коронавирусом наблюдается у молодых пациентов, особенно у детей. Симптомы омикрона похожи на симптомы гриппа, большое число пациентов переносит заболевание бессимптомно. 

«Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности, в старших возрастных группах, высокая частота (15-20% в общем) реинфекции   и инфекции у привитых характеризуется более лёгким течением», — говорится в заявлении.

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова.

Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня. На данный момент омикрон обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения, сообщала Попова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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