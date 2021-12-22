В оперштабе рассказали о свойствах штамма омикрон

«Показана более высокая трансмиссивность варианта омикрон от человека к человеку, что привело к росту заболеваемости <…> и увеличению доли положительных проб до 35.5% при отсутствии указаний на более тяжелое клиническое течение», — говорится в заявлении. Специалисты отметили, что данные по тяжести заболевания для России могут быть скорректированы с учетом демографических отличий двух стран.