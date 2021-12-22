Ученые в ЮАР сообщили о меньшем риске госпитализации при заражении омикроном
Вероятность госпитализации при заражении новым штаммом коронавируса омикрон оказалась на 80% ниже, чем при заражении предыдущими вариантами вируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование специалистов Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.
В ходе исследования статистику о степени тяжести заболевания у заразившихся коронавирусом в ЮАР в октябре — ноябре сравнили с данными в период с апреля по ноябрь 2021 г., когда доминантным вариантом был дельта-штамм.
Как выяснилось, риск тяжелого течения COVID-19 при заражении вариантом омикрон был на 70% ниже, чем при заражении дельтой. При этом среди госпитализированных с омикроном риск тяжелого течения болезни был на 30% ниже, чем у попавших в больницу с дельта-штаммом.
Авторы исследования сделали несколько оговорок и предостерегли от поспешных выводов о характеристиках омикрона – по их словам, на более низкую тяжесть заболевания может оказывать влияние высокий уровень коллективного иммунитета.
Новый вариант коронавируса, первоначально известный как B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в начале ноября. С тех пор он был выявлен в 94 странах, а первые смерти зараженных этим штаммом уже зафиксированы в Великобритании, США и Израиле. По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заражения новым вариантом удваивается в течение полутора-трех дней.
Ранее специалисты центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили, что антитела к омикрону были обнаружены у всех пациентов, которые привились препаратом, а затем ревакцинировались «Спутником лайт».