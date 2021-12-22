Ученые в ЮАР сообщили о меньшем риске госпитализации при заражении омикроном

Новый вариант коронавируса, первоначально известный как B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в начале ноября. С тех пор он был выявлен в 94 странах, а первые смерти зараженных этим штаммом уже зафиксированы в Великобритании, США и Израиле. По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заражения новым вариантом удваивается в течение полутора-трех дней.