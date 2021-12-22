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Ученые в ЮАР сообщили о меньшем риске госпитализации при заражении омикроном

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Вероятность госпитализации при заражении новым штаммом коронавируса омикрон оказалась на 80% ниже, чем при заражении предыдущими вариантами вируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование специалистов Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.

В ходе исследования статистику о степени тяжести заболевания у заразившихся коронавирусом в ЮАР в октябре — ноябре сравнили с данными в период с апреля по ноябрь 2021 г., когда доминантным вариантом был дельта-штамм.

Как выяснилось, риск тяжелого течения COVID-19 при заражении вариантом омикрон был на 70% ниже, чем при заражении дельтой. При этом среди госпитализированных с омикроном риск тяжелого течения болезни был на 30% ниже, чем у попавших в больницу с дельта-штаммом.

Авторы исследования сделали несколько оговорок и предостерегли от поспешных выводов о характеристиках омикрона – по их словам, на более низкую тяжесть заболевания может оказывать влияние высокий уровень коллективного иммунитета.

Новый вариант коронавируса, первоначально известный как B.1.1.529, был обнаружен на юге Африки в начале ноября. С тех пор он был выявлен в 94 странах, а первые смерти зараженных этим штаммом уже зафиксированы в Великобритании, США и Израиле. По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заражения новым вариантом удваивается в течение полутора-трех дней.

Ранее специалисты центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили, что антитела к омикрону были обнаружены у всех пациентов, которые привились препаратом, а затем ревакцинировались «Спутником лайт».

Ранее по теме: Центр им. Гамалеи обнаружил антитела к «омикрону» у ревакцинировавшихся

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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