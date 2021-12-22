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Центр им. Гамалеи обнаружил антитела к «омикрону» у ревакцинировавшихся «Спутником лайт»

Ведомости

Антитела к штамму коронавируса «омикрон» были обнаружены у всех пациентов, которые сделали прививку «Спутником V», а затем ревакцинировались «Спутником лайт», говорится в исследовании Научного центра им. Гамалеи, опубликованном на сайте medrxiv.

«Анализ сывороток (крови. — "Ведомости") лиц, которые были вакцинированы, показал, что через 2-3 месяца после ревакцинации снижение уровня нейтрализующих антител против варианта "омикрон" составило 7,13 раза. Несмотря на снижение уровня нейтрализующих антител, мы увидели, что у всех ревакцинированных лиц был вариант нейтрализующих антител к «омикрону», — говорится в исследовании.

Ученые отметили, что уровень антител к «омикрону» в сыворотке крови после ревакцинации немного выше, чем уровень антител к исходному варианту коронавируса после вакцинации. По данным Центра им. Гамалеи, уровень нейтрализующих антител к коронавирусу через 6-12 месяцев после вакцинации «Спутником V» снижается в 11,76 раза.

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова.

Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня. На данный момент «омикрон» обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения, сообщала Попова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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