Центр им. Гамалеи обнаружил антитела к «омикрону» у ревакцинировавшихся «Спутником лайт»
Антитела к штамму коронавируса «омикрон» были обнаружены у всех пациентов, которые сделали прививку «Спутником V», а затем ревакцинировались «Спутником лайт», говорится в исследовании Научного центра им. Гамалеи, опубликованном на сайте medrxiv.
«Анализ сывороток (крови. — "Ведомости") лиц, которые были вакцинированы, показал, что через 2-3 месяца после ревакцинации снижение уровня нейтрализующих антител против варианта "омикрон" составило 7,13 раза. Несмотря на снижение уровня нейтрализующих антител, мы увидели, что у всех ревакцинированных лиц был вариант нейтрализующих антител к «омикрону», — говорится в исследовании.
Ученые отметили, что уровень антител к «омикрону» в сыворотке крови после ревакцинации немного выше, чем уровень антител к исходному варианту коронавируса после вакцинации. По данным Центра им. Гамалеи, уровень нейтрализующих антител к коронавирусу через 6-12 месяцев после вакцинации «Спутником V» снижается в 11,76 раза.
«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова.
Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса удваивается каждые два-три дня. На данный момент «омикрон» обнаружен в 89 странах мира. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения, сообщала Попова.