Центр им. Гамалеи обнаружил антитела к «омикрону» у ревакцинировавшихся «Спутником лайт»

«Анализ сывороток (крови. — "Ведомости") лиц, которые были вакцинированы, показал, что через 2-3 месяца после ревакцинации снижение уровня нейтрализующих антител против варианта "омикрон" составило 7,13 раза. Несмотря на снижение уровня нейтрализующих антител, мы увидели, что у всех ревакцинированных лиц был вариант нейтрализующих антител к «омикрону», — говорится в исследовании.