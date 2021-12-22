Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
«Мир-19» — препарат, который предназначен для профилактики и лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса.
Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «Мир-19» будет эффективен против штамма омикрон. По ее словам, вторая фаза клинических испытаний показывает преимущество «Мир-19» перед уже существующими препаратами против коронавируса. Вторая фаза сейчас заканчивается.