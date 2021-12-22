Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «Мир-19» будет эффективен против штамма омикрон. По ее словам, вторая фаза клинических испытаний показывает преимущество «Мир-19» перед уже существующими препаратами против коронавируса. Вторая фаза сейчас заканчивается.