Песков рассказал о решении Путина провести пресс-конференцию очно
Президент России Владимир Путин лично принял решение о проведении ежегодной пресс-конференции в очном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, это личное решение президента. Он прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее, удобнее для журналистов, и это более востребовано журналистами», — сказал Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).
Ежегодная пресс-конференция пройдет в этом году в четверг, 23 декабря. На нее было аккредитовано 507 журналистов. По словам Пескова, более половины журналистов приедут из региональных редакций.