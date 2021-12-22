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Песков рассказал о решении Путина провести пресс-конференцию очно

Ведомости

Президент России Владимир Путин лично принял решение о проведении ежегодной пресс-конференции в очном формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это личное решение президента. Он прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее, удобнее для журналистов, и это более востребовано журналистами», — сказал Песков в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Ежегодная пресс-конференция пройдет в этом году в четверг, 23 декабря. На нее было аккредитовано 507 журналистов. По словам Пескова, более половины журналистов приедут из региональных редакций.

Ранее по теме: Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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