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В Белоруссии выпустили опытную серию «Спутник V» и «Спутник лайт»

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В Белоруссии выпустили опытные серии российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт», сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

«Специалисты РУП "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта — выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии "Спутник V" и "Спутник лайт"», — сообщили в ведомстве.

23 декабря произведенные препараты планируется отправить на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. «По планам, они будут заложены на исследование стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», — уточнили в минздраве.

В августе прошлого года российские ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса — «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Белоруссия стала первой страной после России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г. Эффективность «Спутника V» по результатам исследования в Белоруссии составила 96,3%. В марте 2021 г. в стране началось промышленное производство российской вакцины на предприятии «Белмедпрепараты». Планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов» — до 500 000 доз в месяц.

Пробная партия российской вакцины была изготовлена на белорусском предприятии в конце февраля. 23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимость одной импортируемой российской вакцины от коронавируса — $19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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