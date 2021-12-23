В Белоруссии выпустили опытную серию «Спутник V» и «Спутник лайт»
В Белоруссии выпустили опытные серии российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник лайт», сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
«Специалисты РУП "Белмедпрепараты" выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта — выпуск вакцины "Спутник V" по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии "Спутник V" и "Спутник лайт"», — сообщили в ведомстве.
23 декабря произведенные препараты планируется отправить на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. «По планам, они будут заложены на исследование стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», — уточнили в минздраве.
В августе прошлого года российские ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса — «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Белоруссия стала первой страной после России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г. Эффективность «Спутника V» по результатам исследования в Белоруссии составила 96,3%. В марте 2021 г. в стране началось промышленное производство российской вакцины на предприятии «Белмедпрепараты». Планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов» — до 500 000 доз в месяц.
Пробная партия российской вакцины была изготовлена на белорусском предприятии в конце февраля. 23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимость одной импортируемой российской вакцины от коронавируса — $19.