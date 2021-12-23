В Белоруссии выпустили опытную серию «Спутник V» и «Спутник лайт»

В августе прошлого года российские ученые первыми в мире разработали вакцину от коронавируса — «Спутник V» от научного центра Гамалеи. Белоруссия стала первой страной после России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г. Эффективность «Спутника V» по результатам исследования в Белоруссии составила 96,3%. В марте 2021 г. в стране началось промышленное производство российской вакцины на предприятии «Белмедпрепараты». Планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов» — до 500 000 доз в месяц.