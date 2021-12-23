В Германии зафиксировали первую смерть пациента со штаммом «омикрон»

В первой декаде ноября на юге Африки нашли новый штамм коронавируса «омикрон», который, по данным ВОЗ, выявлен уже в 106 странах мира и вскоре вытеснит дельта-вариант, став доминирующим. «Омикрон» содержит 32 мутации — больше, чем все ранее обнаруженные штаммы. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора, которые побывали в ЮАР, сообщили, что «омикрон» более заразен, чем дельта, однако не вызывает более тяжелого течения заболевания. Этой же информацией поделились ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний. Они пояснили, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19.