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В Германии зафиксировали первую смерть пациента со штаммом «омикрон»

Ведомости

В Германии впервые умер человек, заразившийся штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Институт Роберта Коха. 

По имеющейся информации, первой жертвой «омикрона» в ФРГ стал мужчина, относящийся к возрастной категории от 60 до 79 лет. Другие детали не сообщаются. За последние сутки в Германии зафиксировано 44 313 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии выявлено 6,9 млн случаев болезни, 110 234 жителей умерли, вакцинировано 58,6 млн человек. 22 декабря Deutsche Welle со ссылкой на Институт Роберта Коха сообщил, что «омикрон» может стать доминирующим штаммом в Германии уже через три недели. 

Германия стала четвертой страной, в которой умер пациент, заразившийся «омикроном». Первая смерть была зафиксирована 13 декабря в Великобритании. До этого о подобных случаях не сообщалось. 20 декабря первую смерть зараженного новым штаммом коронавируса зарегистрировали в США. 21 декабря сало известно о первой смерти в Израиле.

В первой декаде ноября на юге Африки нашли новый штамм коронавируса «омикрон», который, по данным ВОЗ, выявлен уже в 106 странах мира и вскоре вытеснит дельта-вариант, став доминирующим. «Омикрон» содержит 32 мутации — больше, чем все ранее обнаруженные штаммы. Первые случаи заражения им в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора, которые побывали в ЮАР, сообщили, что «омикрон» более заразен, чем дельта, однако не вызывает более тяжелого течения заболевания. Этой же информацией поделились ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний. Они пояснили, что «омикрон» размножается в легких медленнее «дельты» и не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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