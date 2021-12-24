Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей

В 2022 г. из федерального бюджета для этих целей выделено 78,6 млрд руб., в 2023 г. – 84 млрд руб. Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. был направлен 12 февраля.