Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
Правительство утвердило правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра», сообщает пресс-служба кабмина. Постановление вступит в силу с 2022 г.
В сообщении говорится, что в обновлённую версию правил включена возможность заблаговременной закупки лекарств и медицинских изделий на первый квартал каждого последующего года за счёт средств, предусмотренных грантом в текущем году. «Это позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении и лечении тяжелобольных детей на этапе смены календарного года», — подчеркнули в пресс-службе.
«Круг добра» также продолжит получать федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств. К этой категории относятся препараты, в том числе не зарегистрированные в России, а также медицинские изделия и технические средства реабилитации.
В 2022 г. из федерального бюджета для этих целей выделено 78,6 млрд руб., в 2023 г. – 84 млрд руб. Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. был направлен 12 февраля.
Указ о создании фонда «Круг добра» подписал президент Владимир Путин 5 января 2021 г. Он создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. С июня фонд начал принимать заявки на закупку незарегистрированного в России препарата для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).
23 премьер-министр Михаил Мишустин утвердил упрощение правил выдачи разрешений на ввоз импортных лекарств для тяжелобольных пациентов. С марта 2022 г. благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений через единый портал госуслуг. Раньше такие препараты ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, а четкий регламент отсутствовал.