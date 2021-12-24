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Общество

Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей

Ведомости

Правительство утвердило правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра», сообщает пресс-служба кабмина. Постановление вступит в силу с 2022 г.

В сообщении говорится, что в обновлённую версию правил включена возможность заблаговременной закупки лекарств и медицинских изделий на первый квартал каждого последующего года за счёт средств, предусмотренных грантом в текущем году. «Это позволит не допустить перерыва в лекарственном обеспечении и лечении тяжелобольных детей на этапе смены календарного года», — подчеркнули в пресс-службе.

«Круг добра» также продолжит получать федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств. К этой категории относятся препараты, в том числе не зарегистрированные в России, а также медицинские изделия и технические средства реабилитации.

В 2022 г. из федерального бюджета для этих целей выделено 78,6 млрд руб., в 2023 г. – 84 млрд руб. Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. был направлен 12 февраля.

Указ о создании фонда «Круг добра» подписал президент Владимир Путин 5 января 2021 г. Он создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. С июня фонд начал принимать заявки на закупку незарегистрированного в России препарата для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).

23 премьер-министр Михаил Мишустин утвердил упрощение правил выдачи разрешений на ввоз импортных лекарств для тяжелобольных пациентов. С марта 2022 г. благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявления на получение разрешений через единый портал госуслуг. Раньше такие препараты ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, а четкий регламент отсутствовал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных