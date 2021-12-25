В России за сутки выявили 24 946 случаев коронавируса
В стране за последние сутки подтвердили 24 946 случаев заболевания коронавирусом, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Умер 981 человек, выздоровели за 24 часа 42 107 пациентов, сообщил оперштаб.
Днем ранее коронавирус выявили у 24 703 человек. Показатель опустился ниже 25 000 впервые с 1 октября и стал минимальным с той же даты. Умерли 998 пациентов с COVID-19. До этого, с 18 октября, значение ежедневно было выше 1000.
Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (+2714), Санкт-Петербурге (+2072), Московской области (+1431), Красноярском крае (+579) и Свердловской области (+571).
В столице за сутки госпитализировано 748 человек, умерли 72 пациента. На ИВЛ находятся 527 человек. В Москве выздоровели еще 3108 жителей после прохождения лечения от коронавируса.
За весь период пандемии COVID-19 в России выявили 10 368 299 случаев коронавируса. Умерли 303 250 пациентов, выздоровели 9 222 486 человек.
Уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России вырос с 58,2 до 60,4%, сообщала накануне пресс-служба оперштаба.
«По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.