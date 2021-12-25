В России за сутки выявили 24 946 случаев коронавируса

Днем ранее коронавирус выявили у 24 703 человек. Показатель опустился ниже 25 000 впервые с 1 октября и стал минимальным с той же даты. Умерли 998 пациентов с COVID-19. До этого, с 18 октября, значение ежедневно было выше 1000.