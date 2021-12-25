Мурашко заявил о первых незавозных случаях «омикрон»-штамма в России
В России зафиксированы первые случаи заболевания штаммом коронавируса «омикрон» у людей, которые не выезжали за границу в последнее время. О появлении случаев заражения внутри страны сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Донской инфекционный центр.
«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Первые случаи заражения в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. С тех пор в стране выявили 41 случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон», говорила 21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все больные находятся в стационаре, их состояние стабильное.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова.
Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня. По последним данным ВОЗ, «омикрон» выявлен уже в 110 странах мира.