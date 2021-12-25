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Мурашко заявил о первых незавозных случаях «омикрон»-штамма в России

Ведомости

В России зафиксированы первые случаи заболевания штаммом коронавируса «омикрон» у людей, которые не выезжали за границу в последнее время. О появлении случаев заражения внутри страны сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Донской инфекционный центр.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Первые случаи заражения в России зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР. С тех пор в стране выявили 41 случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон», говорила 21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все больные находятся в стационаре, их состояние стабильное.

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее Попова.

Ее слова подтвердили представители ВОЗ, заявив, что число зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» удваивается каждые два-три дня. По последним данным ВОЗ, «омикрон» выявлен уже в 110 странах мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных