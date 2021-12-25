Умер писатель Альберт Лиханов

Альберт Лиханов родился в 1935 г. в Кирове. Первый его рассказ «Шагреневая кожа» был напечатан в журнале «Юность» в 1962 г., после чего автор становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре «Классика детской литературы» Льва Кассиля. Затем Лиханов работал в молодежном журнале «Смена», где прошел путь от ответственного секретаря до главного редактора.