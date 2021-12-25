Умер писатель Альберт Лиханов
Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет, сообщила в субботу Общественная палата России.
«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале палаты.
Альберт Лиханов родился в 1935 г. в Кирове. Первый его рассказ «Шагреневая кожа» был напечатан в журнале «Юность» в 1962 г., после чего автор становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре «Классика детской литературы» Льва Кассиля. Затем Лиханов работал в молодежном журнале «Смена», где прошел путь от ответственного секретаря до главного редактора.
Произведения Лиханова опубликованы в России тиражом в 30 млн экземпляров. За границей на 34 языках выпущено 106 книг писателя.
Лиханов возглавлял Российский детский фонд и Фонд защиты детей. Писатель является лауреатом Премии президента (2005) и Премии правительства Российской Федерации (2009).