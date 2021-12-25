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Умер писатель Альберт Лиханов

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Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет, сообщила в субботу Общественная палата России. 

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале палаты.

Альберт Лиханов родился в 1935 г. в Кирове. Первый его рассказ «Шагреневая кожа» был напечатан в журнале «Юность» в 1962 г., после чего автор становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре «Классика детской литературы» Льва Кассиля. Затем Лиханов работал в молодежном журнале «Смена», где прошел путь от ответственного секретаря до главного редактора.

Произведения Лиханова опубликованы в России тиражом в 30 млн экземпляров. За границей на 34 языках выпущено 106 книг писателя.

Лиханов возглавлял Российский детский фонд и Фонд защиты детей. Писатель является лауреатом Премии президента (2005) и Премии правительства Российской Федерации (2009).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных