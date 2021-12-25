В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов
В «Домодедово» также отменили два рейса, 14 вылетов задержали. Во «Внуково» отменено восемь рейсов, с опозданием вылетят десять.
Позже в пресс-службах столичных аэропортов сообщили, что работа идет в штатном режиме. В «Домодедово» рассказали, что видимость в районе аэродрома составляет более 3000 м и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций. Самолеты проходят антиобледенительную обработку, из-за чего возможны корректировки по времени вылета.
«Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда», — добавили в пресс-службе.
В «Шереметьево» рейсы выполняются согласно расписанию, в штатном режиме работает и «Внуково», сообщили агентству в аэропортах.
Накануне о снегопаде предупредили в столичном МЧС. Синоптики прогнозировали снег, метели и гололедицу с 23 часов 24 декабря до 11 часов 25 декабря.