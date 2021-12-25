В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов

Позже в пресс-службах столичных аэропортов сообщили, что работа идет в штатном режиме. В «Домодедово» рассказали, что видимость в районе аэродрома составляет более 3000 м и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций. Самолеты проходят антиобледенительную обработку, из-за чего возможны корректировки по времени вылета.