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Общество

В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов

Ведомости

Из-за сильного снегопада в столице 25 декабря отменили или задержали вылет более 50 рейсов. В аэропорту «Шереметьево» отменено пять рейсов, 12 задержано, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В «Домодедово» также отменили два рейса, 14 вылетов задержали. Во «Внуково» отменено восемь рейсов, с опозданием вылетят десять.

Позже в пресс-службах столичных аэропортов сообщили, что работа идет в штатном режиме. В «Домодедово» рассказали, что видимость в районе аэродрома составляет более 3000 м и достаточна для выполнения взлетно-посадочных операций. Самолеты проходят антиобледенительную обработку, из-за чего возможны корректировки по времени вылета.

«Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда», — добавили в пресс-службе. 

В «Шереметьево» рейсы выполняются согласно расписанию, в штатном режиме работает и «Внуково», сообщили агентству в аэропортах.

Накануне о снегопаде предупредили в столичном МЧС. Синоптики прогнозировали снег, метели и гололедицу с 23 часов 24 декабря до 11 часов 25 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных