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В Томске произошел второй за неделю пожар в гипермаркете «Лента»

Ведомости

Торговый центр «Лента» в Томске загорелся днем 25 декабря, из здания эвакуировали 650 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» в Октябрьском районе поступило в 16.14, возгорание ликвидировали спустя 12 минут. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники. 

Пожар произошел в отделе по продаже пиротехнических изделий и охватил площадь 20 кв. м. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, рассказали ТАСС в ведомстве.

Это уже второй за неделю пожар в «Ленте». Первый, гораздо более масштабный, случился днем 21 декабря в гипермаркете на улице Елизаровых. Возгорание произошло на площади в 5000 кв. м.

По данным ТАСС, оно началось с поддонов в секции непродовольственных товаров. В результате у гипермаркета обрушилась кровля. На место тушения направляли 73 человека и 24 единицы техники.

Источник «Ведомостей», близкий к компании «Лента», сообщил, что пожар в торговом центре произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства. 

Поджог устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщали «РИА Новости». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных