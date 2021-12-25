В Томске произошел второй за неделю пожар в гипермаркете «Лента»
Торговый центр «Лента» в Томске загорелся днем 25 декабря, из здания эвакуировали 650 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в гипермаркете «Лента» в Октябрьском районе поступило в 16.14, возгорание ликвидировали спустя 12 минут. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники.
Пожар произошел в отделе по продаже пиротехнических изделий и охватил площадь 20 кв. м. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, рассказали ТАСС в ведомстве.
Это уже второй за неделю пожар в «Ленте». Первый, гораздо более масштабный, случился днем 21 декабря в гипермаркете на улице Елизаровых. Возгорание произошло на площади в 5000 кв. м.
По данным ТАСС, оно началось с поддонов в секции непродовольственных товаров. В результате у гипермаркета обрушилась кровля. На место тушения направляли 73 человека и 24 единицы техники.
Источник «Ведомостей», близкий к компании «Лента», сообщил, что пожар в торговом центре произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства.
Поджог устроил сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщали «РИА Новости».