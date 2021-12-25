Более трети россиян признались, что не любят корпоративы

«По сравнению с допандемийным 2019 г. россияне стали чаще говорить о том, что формат корпоратива неважен, главное, чтобы он состоялся (13% сегодня против 9% два года назад). Тех, кто не любит корпоративы, стало меньше: 39 и 44% соответственно», — сообщил сервис SuperJob.