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Общество

Более трети россиян признались, что не любят корпоративы

Ведомости

39% россиян не любят новогодние корпоративы, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. 

Опрос показал, что любой вариант мероприятия поддержали бы 13% опрошенных, а 12% хотели бы провести корпоратив в кафе или ресторане. 

Новый год в формате тимбилдинга или квеста пожелали отметить с коллегами 6% участников опроса, выехать за город предпочли бы 5%. Еще 4% респондентов выбрали фуршет в офисе, 3% — вечеринку и танцы в клубе, за активный отдых и спорт отдали голоса 2% россиян. 

Только один из 100 россиян предпочтет онлайн-корпоратив всем прочим форматам, также 1% участников опроса лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж.

Среди оригинальных вариантов, о которых рассказали 6% респондентов, — посещение спа, безалкогольные и стилизованные вечеринки и выезд на охоту.

«По сравнению с допандемийным 2019 г. россияне стали чаще говорить о том, что формат корпоратива неважен, главное, чтобы он состоялся (13% сегодня против 9% два года назад). Тех, кто не любит корпоративы, стало меньше: 39 и 44% соответственно», — сообщил сервис SuperJob.

Ранее портал выяснил, что 20% россиян планируют потратить новогоднюю премию на погашение кредитов, 12% — отложить на будущее или инвестировать, по 11% — на отпуск и на семью, а 10% — на подарки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных