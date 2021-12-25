Более трети россиян признались, что не любят корпоративы
39% россиян не любят новогодние корпоративы, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
Опрос показал, что любой вариант мероприятия поддержали бы 13% опрошенных, а 12% хотели бы провести корпоратив в кафе или ресторане.
Новый год в формате тимбилдинга или квеста пожелали отметить с коллегами 6% участников опроса, выехать за город предпочли бы 5%. Еще 4% респондентов выбрали фуршет в офисе, 3% — вечеринку и танцы в клубе, за активный отдых и спорт отдали голоса 2% россиян.
Только один из 100 россиян предпочтет онлайн-корпоратив всем прочим форматам, также 1% участников опроса лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж.
Среди оригинальных вариантов, о которых рассказали 6% респондентов, — посещение спа, безалкогольные и стилизованные вечеринки и выезд на охоту.
«По сравнению с допандемийным 2019 г. россияне стали чаще говорить о том, что формат корпоратива неважен, главное, чтобы он состоялся (13% сегодня против 9% два года назад). Тех, кто не любит корпоративы, стало меньше: 39 и 44% соответственно», — сообщил сервис SuperJob.
Ранее портал выяснил, что 20% россиян планируют потратить новогоднюю премию на погашение кредитов, 12% — отложить на будущее или инвестировать, по 11% — на отпуск и на семью, а 10% — на подарки.