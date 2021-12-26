В России за сутки выявили 23 721 случай коронавируса
За сутки в стране зафиксировали 23 721 новый случай коронавируса, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. Умерли 968 человек, выздоровели 37 285 пациентов.
Днем ранее в России подтвердили 24 946 случаев заболевания COVID-19, скончался после болезни 981 человек.
За последние 24 часа наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили в Москве (+2180), Санкт-Петербурге (+1851), Московской области (+1565), Краснодарском крае (+570) и Свердловской области (+564).
В столице за сутки в больницы попали 708 человек, умер 71 пациент. На ИВЛ находятся 515 жителей, выздоровели ещё 2 763 человека.
Всего с начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса, умерли 304 218 человек, выздоровел 9 259 771 пациент.