В Кремле ожидают «нерадужный» в плане пандемии год

Но были в уходящем году и позитивные моменты, например в экономике, считают в Кремле. По словам Пескова, Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Он напомнил слова президента о том, что властям пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.