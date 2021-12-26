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Общество

В Кремле ожидают «нерадужный» в плане пандемии год

Ведомости

2021 г. был сложным в плане пандемии коронавируса, но и следующий «ничего радужного не сулит», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». 

«Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

Но были в уходящем году и позитивные моменты, например в экономике, считают в Кремле. По словам Пескова, Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Он напомнил слова президента о том, что властям пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.

Наблюдается рост реально располагаемых доходов россиян, хотя он идет «скромно и недостаточно», заключил Песков.

Власти России должны сделать все, чтобы подавить инфляцию и увеличить реальные располагаемые доходы людей, говорил президент России Владимир Путин в ходе поздравления правительства с Новым годом.

24 декабря Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание к вопросам мер против распространения коронавируса в период праздников в начале следующего года. Число ежедневных заражений и смертей из-за инфекций слишком велико, отметил глава государства в ходе встречи с членами правительства.

«Эпидемия еще не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико. Поэтому прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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