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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Ведомости

Последняя неделя 2021 г. в Центральной России будет морозной, но к Новому году ожидается потепление, рассказал в Instagram ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

31 декабря и в новогоднюю ночь в Москве температура воздуха будет колебаться от -1 до -6, 1 января потеплеет до нулевой отметки. По словам Тишковца, к 30 декабря «показания термометров не только вернутся в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму».  

В ночь на понедельник, 27 декабря, в столице температура воздуха понизится до -13…-15, а днем будет не выше -7…-9. Самой морозной в последнюю неделю года ожидается ночь среды.

Похолодает до -15…-20, местами по региону до -20…-25. Днем будет не холоднее -13, что на 5-7 градусов ниже нормы, рассказал синоптик. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных