Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Последняя неделя 2021 г. в Центральной России будет морозной, но к Новому году ожидается потепление, рассказал в Instagram ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
31 декабря и в новогоднюю ночь в Москве температура воздуха будет колебаться от -1 до -6, 1 января потеплеет до нулевой отметки. По словам Тишковца, к 30 декабря «показания термометров не только вернутся в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму».
В ночь на понедельник, 27 декабря, в столице температура воздуха понизится до -13…-15, а днем будет не выше -7…-9. Самой морозной в последнюю неделю года ожидается ночь среды.
Похолодает до -15…-20, местами по региону до -20…-25. Днем будет не холоднее -13, что на 5-7 градусов ниже нормы, рассказал синоптик.