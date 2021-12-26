Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

31 декабря и в новогоднюю ночь в Москве температура воздуха будет колебаться от -1 до -6, 1 января потеплеет до нулевой отметки. По словам Тишковца, к 30 декабря «показания термометров не только вернутся в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму».