Bloomberg: в мире сделано почти 9 млрд прививок от коронавируса
Жители 184 стран прошли вакцинацию от коронавируса, в мире сделано более 8,95 млрд прививок от COVID-19, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.
По данным агентства, только за один в день в мире в среднем люди получают 43,4 млн доз вакцин от коронавируса. Если такие темпы сохранятся, то через пять месяцев 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины. При этом в 38 странах такой показатель уже достигнут. Вакцинация проходит неравномерно, указывает Bloomberg.
«В странах с высоким уровнем доходов вакцинация осуществляется в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем», — отмечает агентство.
В Китае сделано 2,7 млрд прививок, подсчитал Bloomberg. Высокие показатели демонстрируют также США, где полностью вакцинировались 61,7% населения, Франция (79,6%), ФРГ (70,9%) и Великобритания (70,7%).
Низкие темпы вакцинации наблюдаются в Конго (0,1%), Чаде (0,5%), на Гаити (0,6%) и в Йемене (1,2%). Россияне получили 143,69 млн прививок, полностью вакцинировано 44,4% жителей страны.