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Общество

Bloomberg: в мире сделано почти 9 млрд прививок от коронавируса

Ведомости

Жители 184 стран прошли вакцинацию от коронавируса, в мире сделано более 8,95 млрд прививок от COVID-19, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным агентства, только за один в день в мире в среднем люди получают 43,4 млн доз вакцин от коронавируса. Если такие темпы сохранятся, то через пять месяцев 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины. При этом в 38 странах такой показатель уже достигнут. Вакцинация проходит неравномерно, указывает Bloomberg. 

«В странах с высоким уровнем доходов вакцинация осуществляется в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем», — отмечает агентство.

В Китае сделано 2,7 млрд прививок, подсчитал Bloomberg. Высокие показатели демонстрируют также США, где полностью вакцинировались 61,7% населения, Франция (79,6%), ФРГ (70,9%) и Великобритания (70,7%). 

Низкие темпы вакцинации наблюдаются в Конго (0,1%), Чаде (0,5%), на Гаити (0,6%) и в Йемене (1,2%). Россияне получили 143,69 млн прививок, полностью вакцинировано 44,4% жителей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных