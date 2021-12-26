Bloomberg: в мире сделано почти 9 млрд прививок от коронавируса

По данным агентства, только за один в день в мире в среднем люди получают 43,4 млн доз вакцин от коронавируса. Если такие темпы сохранятся, то через пять месяцев 75% жителей планеты получат хотя бы одну дозу вакцины. При этом в 38 странах такой показатель уже достигнут. Вакцинация проходит неравномерно, указывает Bloomberg.