Около 60% россиян считают себя финансово грамотными
58% россиян высоко оценили свою финансовую грамотность, десять лет назад показатель был втрое меньше — 20%, сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России. Под финансовой грамотностью в исследовании подразумевалось умение распоряжаться своими деньгами. Участники опроса должны были оценить свои финансовые знания и навыки.
Аналитики рассказали, что доля сомневающихся в своей финансовой грамотности за десять лет снизилась с 36% до 10%. По мнению 30% опрошенных, их финансовые компетенции удовлетворительны, а 2% затруднились ответить. Ниже всего свою финансовую грамотность оценили респонденты старше 60 лет и неработающие люди — по 14% и 16% соответственно.
За последние десять лет финансовая система России сильно трансформировалась параллельно цифровизации всех сфер жизни, рассказала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева. Из-за цифровизации выросло число каналов, через которые люди могут получить финансовые услуги, и в результате все большее число людей начинают активно пользоваться финансовыми услугами.
Также финансовая грамотность россиян повышается на фоне направленных на это госпрограмм.Такие программы нужно развивать и в их рамках особенное внимание нужно уделять пенсионерам и неработающим людям.