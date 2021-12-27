Около 60% россиян считают себя финансово грамотными

Аналитики рассказали, что доля сомневающихся в своей финансовой грамотности за десять лет снизилась с 36% до 10%. По мнению 30% опрошенных, их финансовые компетенции удовлетворительны, а 2% затруднились ответить. Ниже всего свою финансовую грамотность оценили респонденты старше 60 лет и неработающие люди — по 14% и 16% соответственно.