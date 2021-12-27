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Общество

Около 60% россиян считают себя финансово грамотными

Ведомости

58% россиян высоко оценили свою финансовую грамотность, десять лет назад показатель был втрое меньше — 20%, сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России. Под финансовой грамотностью в исследовании подразумевалось умение распоряжаться своими деньгами. Участники опроса должны были оценить свои финансовые знания и навыки.

Аналитики рассказали, что доля сомневающихся в своей финансовой грамотности за десять лет снизилась с 36% до 10%. По мнению 30% опрошенных, их финансовые компетенции удовлетворительны, а 2% затруднились ответить. Ниже всего свою финансовую грамотность оценили респонденты старше 60 лет и неработающие люди — по 14% и 16% соответственно.

За последние десять лет финансовая система России сильно трансформировалась параллельно цифровизации всех сфер жизни, рассказала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева. Из-за цифровизации выросло число каналов, через которые люди могут получить финансовые услуги, и в результате все большее число людей начинают активно пользоваться финансовыми услугами.

Также финансовая грамотность россиян повышается на фоне направленных на это госпрограмм.Такие программы нужно развивать и в их рамках особенное внимание нужно уделять пенсионерам и неработающим людям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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