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СКР сообщил о задержании двух участников банды Басаева

Ведомости

Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 г.

По данным СК, один из задержанных арестован. Мужчин подозревают в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ).

Следствие установило, что в середине июля 1999 г. задержанные добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 г. не менее 1000 вооруженных боевиков совершили мятеж. В результате обстрела боевиков было убито 33 человека, а 34 получили ранения.

1 декабря СКР сообщил, что Южный военный окружной суд приговорил члена банды Басаева к 25 годам колонии строгого режима за вооруженное нападение в Дагестане в 1999 г.

Вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба в августе 1999 г. вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Согласно официальным данным, в ходе боевых действий в 1999 г. погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.

Ранее по теме: Суд приговорил боевика банды Басаева к 25 годам лишения свободы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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