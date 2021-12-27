СКР сообщил о задержании двух участников банды Басаева
Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 г.
По данным СК, один из задержанных арестован. Мужчин подозревают в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ).
Следствие установило, что в середине июля 1999 г. задержанные добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 г. не менее 1000 вооруженных боевиков совершили мятеж. В результате обстрела боевиков было убито 33 человека, а 34 получили ранения.
1 декабря СКР сообщил, что Южный военный окружной суд приговорил члена банды Басаева к 25 годам колонии строгого режима за вооруженное нападение в Дагестане в 1999 г.
Вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба в августе 1999 г. вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Согласно официальным данным, в ходе боевых действий в 1999 г. погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.