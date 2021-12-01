Суд приговорил боевика банды Басаева к 25 годам лишения свободы
Южный окружной военный суд приговорил члена банды Басаева Шамиля Ухманова к 25 годам исправительной колонии строгого режима за вооруженное нападение на жителей и организации Новолакского района Дагестана в 1999 г., сообщил СКР. Приговор суда вступил в законную силу.
Следствие установило, что Ухманов в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба в сентябре 1999 г. совершил вооруженное нападение в Дагестане для вооруженного захвата власти. В результате группировка захватила селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. Несколько человек были убиты и ранены, боевики захватили в заложники гражданских лиц и полицейских и нанесли значительный ущерб экономике региона. Обвиняемый также активно участвовал в обстреле здания Новолакского РОВД, в котором тогда работали 20 сотрудников.
Ухманов был признан виновным по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Суд прекратил уголовное преследование Ухманова по по ч. 2 ст. 209 и ст. 279 УК РФ в связи с истечением срока давности.