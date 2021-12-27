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Суд ужесточил приговор историку Дмитриеву до 15 лет колонии

Ведомости

Петрозаводский городской суд пересмотрел приговор по делу в отношении возглавлявшего местный «Мемориал» (признан Минюстом НКО-иноагентом) историка Юрия Дмитриева, увеличив его приговор с 13 до 15 лет колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс». Суд признал Дмитриева виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

«Путем сложения наказаний назначить Дмитриеву приговор – 15 лет в колонии строгого режима», — сказала при вынесении приговора судья Екатерина Хомякова. Один из адвокатов осужденного Роман Масалев сообщил агентству, что защита обжалует приговор в течение 10 дней.

Уголовное дело в отношении историка возбудили в 2016 г. Изначально Дмитриева обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении частей оружия, однако в 2018 г. Петрозаводский суд оправдал историка по первым двум обвинениям и признал виновным только в последнем. Перед повторным рассмотрением дела Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью, и в июле 2020 г. суд приговорил его к 3,5 года в колонии по этому обвинению. По остальным статьям историк был оправдан.

В сентябре 2020 г. Верховный суд Карелии повторно рассмотрел дело Дмитриева и приговорил его к 13 годам колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и деталей оружия было направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский суд.

В феврале этого года Третий кассационный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на приговор. В начале декабря прокуратура Карелии потребовала для Дмитриева 15 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Историк не признает вину.

Дмитриев — глава местного отделения «Мемориала» (признана Минюстом НКО-иноагентом). Он составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е гг. XX века. Он нашел места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору в Карелии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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