Суд ужесточил приговор историку Дмитриеву до 15 лет колонии
Петрозаводский городской суд пересмотрел приговор по делу в отношении возглавлявшего местный «Мемориал» (признан Минюстом НКО-иноагентом) историка Юрия Дмитриева, увеличив его приговор с 13 до 15 лет колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс». Суд признал Дмитриева виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.
«Путем сложения наказаний назначить Дмитриеву приговор – 15 лет в колонии строгого режима», — сказала при вынесении приговора судья Екатерина Хомякова. Один из адвокатов осужденного Роман Масалев сообщил агентству, что защита обжалует приговор в течение 10 дней.
Уголовное дело в отношении историка возбудили в 2016 г. Изначально Дмитриева обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении частей оружия, однако в 2018 г. Петрозаводский суд оправдал историка по первым двум обвинениям и признал виновным только в последнем. Перед повторным рассмотрением дела Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью, и в июле 2020 г. суд приговорил его к 3,5 года в колонии по этому обвинению. По остальным статьям историк был оправдан.
В сентябре 2020 г. Верховный суд Карелии повторно рассмотрел дело Дмитриева и приговорил его к 13 годам колонии за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и деталей оружия было направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский суд.
В феврале этого года Третий кассационный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу на приговор. В начале декабря прокуратура Карелии потребовала для Дмитриева 15 лет колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Историк не признает вину.
Дмитриев — глава местного отделения «Мемориала» (признана Минюстом НКО-иноагентом). Он составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е гг. XX века. Он нашел места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору в Карелии.