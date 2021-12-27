«РИА Новости»: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. На борту находились три человека.
«Спасателям поступило сообщение о падении вертолета, предварительно Ми-2, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь», — рассказал собеседник агентства.
На место происшествия выехали спасатели. По предварительным данным, вертолет вылетел из Казани, его принадлежность сейчас выясняется, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
По информации «Интерфакса», вертолетом владеет местная компания-подрядчик. О состоянии пассажиров воздушного судна пока неизвестно.