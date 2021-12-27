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«РИА Новости»: вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

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Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. На борту находились три человека.

«Спасателям поступило сообщение о падении вертолета, предварительно Ми-2, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Внутри вертолета были два человека, они занимались обследованием нефтепровода. Пилот судна вышел на связь», — рассказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали спасатели. По предварительным данным, вертолет вылетел из Казани, его принадлежность сейчас выясняется, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По информации «Интерфакса», вертолетом владеет местная компания-подрядчик. О состоянии пассажиров воздушного судна пока неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных