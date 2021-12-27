В Свердловской области временно отменили QR-коды для посещения ресторанов

Ранее Куйвашев заявил, что посетителям торговых центров и расположенных в них магазинов с 22 декабря по 20 января не нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса. На этот же период отменили действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00.