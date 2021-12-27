В Свердловской области временно отменили QR-коды для посещения ресторанов
В Свердловской области с 28 декабря до 15 января отменили требование о предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса для посещения кафе и ресторанов, фитнес-центров, отдельно стоящих магазинов и других объектов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.
«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок», — написал Куйвашев.
Кроме этого, кинотеатрам в Свердловской области разрешат 100%-ную наполняемость, но при условии, что все посетители будут с QR-кодами.
По словам главы региона, отмена требований стала возможной благодаря прививкам и другим мерам профилактики, сейчас заболеваемость в области снижается. «На новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую передышку. Никто с высокой точностью не может спрогнозировать, что будет дальше», — отметил он.
Ранее Куйвашев заявил, что посетителям торговых центров и расположенных в них магазинов с 22 декабря по 20 января не нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса. На этот же период отменили действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 декабря, за последние сутки в Свердловской области выявили 554 человека с коронавирусом, 30 умерли. По состоянию на 24 декабря полную вакцинацию от коронавируса прошел 2 322 151 человек, или 56,6% жителей региона.