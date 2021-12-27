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Общество

В Свердловской области временно отменили QR-коды для посещения ресторанов

Ведомости

В Свердловской области с 28 декабря до 15 января отменили требование о предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса для посещения кафе и ресторанов, фитнес-центров, отдельно стоящих магазинов и других объектов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок», — написал Куйвашев.

Кроме этого, кинотеатрам в Свердловской области разрешат 100%-ную наполняемость, но при условии, что все посетители будут с QR-кодами.

По словам главы региона, отмена требований стала возможной благодаря прививкам и другим мерам профилактики, сейчас заболеваемость в области снижается. «На новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую передышку. Никто с высокой точностью не может спрогнозировать, что будет дальше», — отметил он.

Ранее Куйвашев заявил, что посетителям торговых центров и расположенных в них магазинов с 22 декабря по 20 января не нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса. На этот же период отменили действовавший с 30 октября запрет на работу общепита в ночное время, с 23:00 до 7:00.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 декабря, за последние сутки в Свердловской области выявили 554 человека с коронавирусом, 30 умерли. По состоянию на 24 декабря полную вакцинацию от коронавируса прошел 2 322 151 человек, или 56,6% жителей региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных