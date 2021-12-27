Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
О затруднениях в пользовании мессенджером по состоянию на 20:42 мск сообщили 3819 человек. Первые отчеты о проблемах пользователи начали оставлять в 20:08 мск. Проблемы наблюдаются в крупных городах России, а также в Европе.
44% пожаловавшихся пользователей сообщают о проблеме с использованием приложения, 37% сообщают о проблемах при отправке сообщений, еще 19% фиксируют проблемы с подключением к серверу.