«Яндекс.Путешествия» назвали стоимость самых дорогих билетов на праздники

По данным сервиса, чаще всего на Новый год россияне планируют поехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а среди зарубежных направлений популярны Турция, Армения, Молдавия, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария. По данным сервиса, количество россиян, которые планируют путешествие на новогодние каникулы, выросло на 25% по сравнению с 2020 г. В этом году по стране будут путешествовать на 14% больше людей, чем в прошлом году, а число желающих поехать за границу выросло в пять раз и составило 11% от тех, кто планирует поездки.