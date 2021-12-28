«Яндекс.Путешествия» назвали стоимость самых дорогих билетов на праздники
По данным аналитиков, вторыми по стоимости купленных на новогодние каникулы билетов стали билеты на самолет из Москвы в Доминикану за 260 000 руб., а билеты в Иорданию стоили 220 000 руб. Также в топ-5 дорогостоящих покупок вошли билеты из Москвы в Казахстан за 200 000 руб. и в Сербию за 150 000 руб.
Самые дорогие билеты на Новый год были куплены за 215 000 руб. по маршруту Москва - Иркутск. Затем идут билеты Москва - Мурманск за 170 000 руб., Владивосток - Сочи за 130 000 руб., Хабаровск - Москва за 106 000 руб. и Набережные Челны - Краснодар за 80 000 руб.
Самые дорогие билеты на поезд на новогодние каникулы стоили 84 000 руб. — за такую сумму пользователь сервиса доберется из Санкт-Петербурга в Москву. Поездка из Москвы в Минеральные воды на несколько человек обошлась в 78 000 руб., а из Санкт-Петербурга в Москву — 58 000 руб.
По данным сервиса, чаще всего на Новый год россияне планируют поехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а среди зарубежных направлений популярны Турция, Армения, Молдавия, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария. По данным сервиса, количество россиян, которые планируют путешествие на новогодние каникулы, выросло на 25% по сравнению с 2020 г. В этом году по стране будут путешествовать на 14% больше людей, чем в прошлом году, а число желающих поехать за границу выросло в пять раз и составило 11% от тех, кто планирует поездки.