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«Яндекс.Путешествия» назвали стоимость самых дорогих билетов на праздники

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Пользователь сервиса «Яндекс.Путешествия» купил самые дорогие билеты на перелет из Москвы в Таиланд на нескольких человек почти за 800 000 руб. Cамые дорогие билеты на поезд по маршруту Санкт-Петербург — Москва стоили 84 000 руб., сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса.

По данным аналитиков, вторыми по стоимости купленных на новогодние каникулы билетов стали билеты на самолет из Москвы в Доминикану за 260 000 руб., а билеты в Иорданию стоили 220 000 руб. Также в топ-5 дорогостоящих покупок вошли билеты из Москвы в Казахстан за 200 000 руб. и в Сербию за 150 000 руб.

Самые дорогие билеты на Новый год были куплены за 215 000 руб. по маршруту Москва - Иркутск. Затем идут билеты Москва - Мурманск за 170 000 руб., Владивосток - Сочи за 130 000 руб., Хабаровск - Москва за 106 000 руб. и Набережные Челны - Краснодар за 80 000 руб.

Самые дорогие билеты на поезд на новогодние каникулы стоили 84 000 руб. — за такую сумму пользователь сервиса доберется из Санкт-Петербурга в Москву. Поездка из Москвы в Минеральные воды на несколько человек обошлась в 78 000 руб., а из Санкт-Петербурга в Москву — 58 000 руб.

По данным сервиса, чаще всего на Новый год россияне планируют поехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а среди зарубежных направлений популярны Турция, Армения, Молдавия, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария. По данным сервиса, количество россиян, которые планируют путешествие на новогодние каникулы, выросло на 25% по сравнению с 2020 г. В этом году по стране будут путешествовать на 14% больше людей, чем в прошлом году, а число желающих поехать за границу выросло в пять раз и составило 11% от тех, кто планирует поездки.

Ранее по теме: «Яндекс» назвал популярные у россиян направления для поездок на Новый год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных