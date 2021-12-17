«Яндекс» назвал популярные у россиян направления для поездок на Новый год

В среднем путешествия по России и за рубеж продлятся неделю. Средняя цена билетов на самолет по России в обе стороны выросла на 28% до 13 000 руб., а цена билетов за границу, наоборот, снизилась на 8% и составила 28 000 руб. По данным сервиса, количество россиян, которые планируют путешествие на новогодние каникулы, выросло на 25% по сравнению с 2020 г. В этом году по стране будет путешествовать на 14% больше людей, чем в прошлом году, а число желающих поехать за границу выросло в пять раз и составило 11% от тех, кто планирует поездки.