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«Яндекс» назвал популярные у россиян направления для поездок на Новый год

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Россияне чаще всего планируют на Новый год поехать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи; среди зарубежных стран популярны Турция, Армения, Молдавия, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария, сообщил сервис «Яндекс.Путешествия».

Также среди российских городов у путешественников популярны Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Омск, Челябинск, Самара, Казань, Пермь, Волгоград, Нижний Новгород и Воронеж.

В среднем путешествия по России и за рубеж продлятся неделю. Средняя цена билетов на самолет по России в обе стороны выросла на 28% до 13 000 руб., а цена билетов за границу, наоборот, снизилась на 8% и составила 28 000 руб. По данным сервиса, количество россиян, которые планируют путешествие на новогодние каникулы, выросло на 25% по сравнению с 2020 г. В этом году по стране будет путешествовать на 14% больше людей, чем в прошлом году, а число желающих поехать за границу выросло в пять раз и составило 11% от тех, кто планирует поездки. 

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что основными направлениями россиян для новогоднего путешествия стали Египет и Турция. Среди других популярных у россиян стран — ОАЭ, а также Доминиканская республика, которая «очень активна в «карибской тройке» с Кубой и Мексикой», сказал Барзыкин. По его словам, не массово, но начинает открываться Юго-Восточная Азия.

Ранее по теме: «Известия»: билеты на курорты Египта и Турции подорожали до 350 000-450 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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