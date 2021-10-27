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Билеты на курорты Египта и Турции подорожали до 350-450 тыс. рублей

Ведомости

Стоимость билетов российских авиакомпаний на курорты Турции и Египта выросла до 350-450 тыс. руб. Это следует из данных агрегатора Aviasales, на которые обратила внимание газета «Известия».

По данным на вечер 26 октября, авиабилеты в экономклассе из Москвы в Хургаду с вылетом 29 октября можно было приобрести за сумму от 62,5 тыс. руб. до 450 тыс. руб., а в Шарм-эш-Шейх — от 50 до 350 тыс. руб. в одну сторону. Билет на самолет из Москвы в Анталью стоил 352 тыс. руб.

Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и путешественники больше не могут забронировать путевку у разных туроператоров, утверждают источники издания в авиации. При этом туроператоры ожидают, что к 30 октября отели и места на чартерных и регулярных рейсах будут загружены на 100%.

Представители авиакомпаний и туроператоров, резкий рост цен спровоцирован увеличением спроса на эти востребованные среди россиян курорты, а также из-за быстрой заполняемости мест в самолетах и номеров в отелях.

Спрос на авиабилеты в России традиционно повышается в последние дни октября и первую неделю октября из-за школьных каникул и выходных в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. В этом году еще одним фактором, повлиявшим на спрос, стали «длинные каникулы». Президентским указом с 30 октября по 7 ноября в стране были объявлены нерабочие дни, при этом регионам позволили вводить этот режим досрочно и продлевать после 7 ноября при необходимости.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, при этом самыми популярными направлениями стали Хургада и Шарм-эш-Шейх. По данным туроператора Tez Tour, на период нерабочих дней вдвое выросли продажи туров в Турцию и на Мальдивы.

Ранее по теме: Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на нерабочие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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