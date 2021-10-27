Билеты на курорты Египта и Турции подорожали до 350-450 тыс. рублей
Стоимость билетов российских авиакомпаний на курорты Турции и Египта выросла до 350-450 тыс. руб. Это следует из данных агрегатора Aviasales, на которые обратила внимание газета «Известия».
По данным на вечер 26 октября, авиабилеты в экономклассе из Москвы в Хургаду с вылетом 29 октября можно было приобрести за сумму от 62,5 тыс. руб. до 450 тыс. руб., а в Шарм-эш-Шейх — от 50 до 350 тыс. руб. в одну сторону. Билет на самолет из Москвы в Анталью стоил 352 тыс. руб.
Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и путешественники больше не могут забронировать путевку у разных туроператоров, утверждают источники издания в авиации. При этом туроператоры ожидают, что к 30 октября отели и места на чартерных и регулярных рейсах будут загружены на 100%.
Представители авиакомпаний и туроператоров, резкий рост цен спровоцирован увеличением спроса на эти востребованные среди россиян курорты, а также из-за быстрой заполняемости мест в самолетах и номеров в отелях.
Спрос на авиабилеты в России традиционно повышается в последние дни октября и первую неделю октября из-за школьных каникул и выходных в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. В этом году еще одним фактором, повлиявшим на спрос, стали «длинные каникулы». Президентским указом с 30 октября по 7 ноября в стране были объявлены нерабочие дни, при этом регионам позволили вводить этот режим досрочно и продлевать после 7 ноября при необходимости.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, при этом самыми популярными направлениями стали Хургада и Шарм-эш-Шейх. По данным туроператора Tez Tour, на период нерабочих дней вдвое выросли продажи туров в Турцию и на Мальдивы.