Билеты на курорты Египта и Турции подорожали до 350-450 тыс. рублей

Спрос на авиабилеты в России традиционно повышается в последние дни октября и первую неделю октября из-за школьных каникул и выходных в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. В этом году еще одним фактором, повлиявшим на спрос, стали «длинные каникулы». Президентским указом с 30 октября по 7 ноября в стране были объявлены нерабочие дни, при этом регионам позволили вводить этот режим досрочно и продлевать после 7 ноября при необходимости.