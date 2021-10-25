Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на нерабочие дни

«Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. При том, что наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта, есть и другой фактор: практически полная загрузка имеющихся регулярных рейсов. Напомню, что чартеры в Египет запустят только с 9 ноября», — отметила Ломидзе. Несколько представителей отрасли отметили, что на ноябрьские выходные рейсы в страну загружены более чем на 75%. В АТОР рекордный спрос на туры в Египет связывают с локдауном в Москве и регионах.