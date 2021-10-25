Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на нерабочие дни

Ведомости

Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. По ее словам, чаще всего россияне покупают пакетные туры на 7-10 ночей и в основном едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. При том, что наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта, есть и другой фактор: практически полная загрузка имеющихся регулярных рейсов. Напомню, что чартеры в Египет запустят только с 9 ноября», — отметила Ломидзе. Несколько представителей отрасли отметили, что на ноябрьские выходные рейсы в страну загружены более чем на 75%. В АТОР рекордный спрос на туры в Египет связывают с локдауном в Москве и регионах.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими. В некоторых регионах нерабочий режим начал действовать с 25 октября, в Москве и Подмосковье — с 28 октября. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим.

Решение объявить нерабочую неделю было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается с сентября. 25 октября был зарегистрирован рекорд по суточному приросту заболеваемости — 37 930 случаев, 23 октября был зарегистрирован антирекорд по смертности — 1075 случаев за сутки. 

Ранее по теме: Путин поручил регионам запретить работу ресторанов и клубов по ночам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных