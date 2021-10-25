Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на нерабочие дни
Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на длинные ноябрьские выходные, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. По ее словам, чаще всего россияне покупают пакетные туры на 7-10 ночей и в основном едут в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
«Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. При том, что наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта, есть и другой фактор: практически полная загрузка имеющихся регулярных рейсов. Напомню, что чартеры в Египет запустят только с 9 ноября», — отметила Ломидзе. Несколько представителей отрасли отметили, что на ноябрьские выходные рейсы в страну загружены более чем на 75%. В АТОР рекордный спрос на туры в Египет связывают с локдауном в Москве и регионах.
Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими. В некоторых регионах нерабочий режим начал действовать с 25 октября, в Москве и Подмосковье — с 28 октября. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим.
Решение объявить нерабочую неделю было принято из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается с сентября. 25 октября был зарегистрирован рекорд по суточному приросту заболеваемости — 37 930 случаев, 23 октября был зарегистрирован антирекорд по смертности — 1075 случаев за сутки.