Сторонника террористов осудили на 19 лет за планы взорвать военный суд в Москве
Второй западный военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал взрыв в военном суде Москвы и затем хотел переехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
«Вторым западным военным судом Умаров А. С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ. Уточняется, что осужденный — гражданин одной из республик Центральной Азии. Приговор вступил в законную силу.
В июне военный суд Москвы приговорил к 21 году колонии руководителя ячейки террористической организации, которая планировала в Москве массовые расстрелы и взрывы. По данным ФСБ, гражданин одной из стран Центральной Азии в Сирии организовал законспирированную ячейку террористической организации, чтобы совершить теракты в Москве. Террористы по его приказу купили огнестрельное оружие и боеприпасы, сделали самодельные взрывные устройства, которые планировали использовать для расстрела жителей и организации взрывов.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 2021 г. в России не было допущено ни одного теракта, 65 терактов предотвратили на стадии подготовки. По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступников, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезда в Россию 926 людей, причастных к терроризму.