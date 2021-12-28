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Сторонника террористов осудили на 19 лет за планы взорвать военный суд в Москве

Ведомости

Второй западный военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал взрыв в военном суде Москвы и затем хотел переехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области. 

«Вторым западным военным судом Умаров А. С. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ. Уточняется, что осужденный — гражданин одной из республик Центральной Азии. Приговор вступил в законную силу.

В июне военный суд Москвы приговорил к 21 году колонии руководителя ячейки террористической организации, которая планировала в Москве массовые расстрелы и взрывы. По данным ФСБ, гражданин одной из стран Центральной Азии в Сирии организовал законспирированную ячейку террористической организации, чтобы совершить теракты в Москве. Террористы по его приказу купили огнестрельное оружие и боеприпасы, сделали самодельные взрывные устройства, которые планировали использовать для расстрела жителей и организации взрывов.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 2021 г. в России не было допущено ни одного теракта, 65 терактов предотвратили на стадии подготовки. По данным НАК, за этот год в России нейтрализовали 23 преступников, в том числе четырех руководителей банды, а также задержали 312 боевиков и 821 пособника. Силовики пресекли деятельность 62 ячеек международных террористических организаций и не допустили въезда в Россию 926 людей, причастных к терроризму.

Ранее по теме: Террориста осудили на 21 год за подготовку взрывов в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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