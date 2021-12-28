Газета
Общество

В МВД объявили о выдворении нелегальных трудовых мигрантов с 1 января

Ведомости

С 1 января 2022 г. иностранные граждане могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а на их работодателей будет наложен штраф, сообщили в пресс-службе МВД.

В МВД напомнили, что 31 декабря текущего года заканчиваются введенные президентом РФ временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

«Обращаем внимание, что с 1 января 2022 г. за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций — до пяти тысяч рублей — к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — говорится в сообщении. Помимо этого, работодатели могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 000 руб. за каждого такого работника.

В ведомстве порекомендовали тем, кто еще не успел оформить соответствующие документы, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел. При этом граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, а граждане государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за 2020 г. мигранты из Таджикистана перевели домой около $1,7 млрд. Глава государства также отметил заинтересованность российской промышленности, строительного сектора и экономики в целом в привлечении «квалифицированных и трудолюбивых людей».

9 декабря Путин заявил о необходимости подготовки трудовых мигрантов на родине перед поездкой в Россию. По словам главы государства, российская сторона «довольно подробно» разговаривает с коллегами из стран СНГ на этот счет.

Ранее по теме: Работающие в России таджикские мигранты перевели на родину $1,7 млрд в 2020 году

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных