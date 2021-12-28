В МВД объявили о выдворении нелегальных трудовых мигрантов с 1 января
С 1 января 2022 г. иностранные граждане могут быть выдворены из России за незаконную трудовую деятельность, а на их работодателей будет наложен штраф, сообщили в пресс-службе МВД.
В МВД напомнили, что 31 декабря текущего года заканчиваются введенные президентом РФ временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.
«Обращаем внимание, что с 1 января 2022 г. за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций — до пяти тысяч рублей — к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — говорится в сообщении. Помимо этого, работодатели могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 000 руб. за каждого такого работника.
В ведомстве порекомендовали тем, кто еще не успел оформить соответствующие документы, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел. При этом граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, а граждане государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за 2020 г. мигранты из Таджикистана перевели домой около $1,7 млрд. Глава государства также отметил заинтересованность российской промышленности, строительного сектора и экономики в целом в привлечении «квалифицированных и трудолюбивых людей».
9 декабря Путин заявил о необходимости подготовки трудовых мигрантов на родине перед поездкой в Россию. По словам главы государства, российская сторона «довольно подробно» разговаривает с коллегами из стран СНГ на этот счет.