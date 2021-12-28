В МВД объявили о выдворении нелегальных трудовых мигрантов с 1 января

В ведомстве порекомендовали тем, кто еще не успел оформить соответствующие документы, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел. При этом граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, а граждане государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в РФ.