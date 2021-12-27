Работающие в России таджикские мигранты перевели на родину $1,7 млрд в 2020 году
Президент России Владимир Путин в начале встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге заявил, что за 2020 г. мигранты из этой страны перевели домой около $1,7 млрд. Слова главы российского государства передает пресс-служба Кремля.
«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Очень много желающих изучать русский язык – это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то $1,8 млрд, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось – где-то $1,7 млрд получилось», — сказал Путин.
Он отметил, что российская промышленность, строительный сектор и экономика в целом заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей.
«Мы говорили о том, что как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей, для того чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно», — добавил глава государства.
9 декабря Владимир Путин заявил о необходимости подготовки трудовых мигрантов на родине перед поездкой в Россию. По словам главы государства, российская сторона «довольно подробно» разговаривает с коллегами из стран СНГ на этот счет.