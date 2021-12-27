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Работающие в России таджикские мигранты перевели на родину $1,7 млрд в 2020 году

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Президент России Владимир Путин в начале встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге заявил, что за 2020 г. мигранты из этой страны перевели домой около $1,7 млрд. Слова главы российского государства передает пресс-служба Кремля.

«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Очень много желающих изучать русский язык – это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то $1,8 млрд, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось – где-то $1,7 млрд получилось», — сказал Путин.

Он отметил, что российская промышленность, строительный сектор и экономика в целом заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей.

«Мы говорили о том, что как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей, для того чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно», — добавил глава государства.

9 декабря Владимир Путин заявил о необходимости подготовки трудовых мигрантов на родине перед поездкой в Россию. По словам главы государства, российская сторона «довольно подробно» разговаривает с коллегами из стран СНГ на этот счет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных