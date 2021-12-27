Работающие в России таджикские мигранты перевели на родину $1,7 млрд в 2020 году

«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при вашей поддержке. Очень много желающих изучать русский язык – это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то $1,8 млрд, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось – где-то $1,7 млрд получилось», — сказал Путин.