Путин призвал обучать мигрантов русскому языку перед поездкой в Россию

«Я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами из стран СНГ прежде всего. Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев людей», — подчеркнул глава государства.