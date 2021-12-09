Путин призвал обучать мигрантов русскому языку перед поездкой в Россию
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовки трудовых мигрантов на родине перед поездкой в Россию. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами из стран СНГ прежде всего. Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев людей», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, российская сторона «довольно подробно» разговаривает с коллегами из стран СНГ: в частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в РФ заявил о заинтересованности Ташкента в том, чтобы граждане этой страны были готовы к работе в России перед поездкой. «Такая работа налаживается и с другими партнерами, и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном», — отметил российский лидер.
Иностранные граждане, въезжающие в Россию, должны будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществлением трудовой деятельности, которое предусмотрено проектом нового федерального закона в сфере миграции, сообщало в июне МВД. С мигрантов также будут брать обязательство оплатить расходы, связанные с возможной высылкой за пределы страны иностранного гражданина, если им будут нарушены условия соглашения. Иностранцы, въезжающие в Россию в визовом порядке, должны будут подписывать соглашение при подаче заявления о выдаче визы на въезд в страну, в том числе в электронной форме. Въезжающие в Россию без визы будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию.