Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

«Ситуация, конечно, сложная с пандемией (...). Но вот сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю серьезное уменьшение (показателей заболеваемости. — Ред.)», — сказал Собянин в ходе общения с организаторами и участниками «Центра московского долголетия» в Выхино.