Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
В Москве в последние недели фиксируют одни из самых низких показателей заболеваемости коронавирусом в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
«Ситуация, конечно, сложная с пандемией (...). Но вот сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по ковиду. За последнюю неделю серьезное уменьшение (показателей заболеваемости. — Ред.)», — сказал Собянин в ходе общения с организаторами и участниками «Центра московского долголетия» в Выхино.
Кроме того, мэр города заявил, что в условиях действовавших из-за коронавируса ограничений в Москве продолжили реализацию крупных инфраструктурных проектов.
«В Москве мы нашли такую золотую середину: чтобы и здоровье людей сохранить, с одной стороны, но и, с другой стороны, жить нормальной жизнью — это тоже очень важно», — добавил столичный мэр.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 декабря, в Москве за сутки выявили 1705 случаев заражения коронавирусом, умерли 73 пациента. За весь период пандемии в городе зафиксировали 2 023 546 человек с COVID-19, 36 561 человек умер.