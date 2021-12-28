Попова: ситуация с COVID-19 может ухудшиться после новогодних праздников
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться после новогодних каникул, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают, и мы можем ждать ухудшения эпидситуации после выходных дней», — сказала Попова, выступая 28 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
По ее словам, в связи с этим в ближайшие две недели необходимо не снижать количество проводимых тестирований на коронавирус и продолжать своевременно оказывать медицинскую помощь заболевшим. Попова отметила, что Роспотребнадзор на время праздников будет работать в усиленном режиме, для бесперебойного проведения исследований уже закуплены все необходимые материалы.
Она уточнила, что показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 случая на 100 000 населения, что на 11,2% ниже, чем неделей ранее. На Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится 23,6% всех зарегистрированных случаев заражения COVID-19. По итогам прошлой недели уровень заболеваемость вырос только в двух субъектах РФ, еще в семи отсутствует значимая динамика. Снижение этого показателя зафиксировано в 76 регионах страны.
По данным оперштаба на 28 декабря, за последние сутки в России выявили 21 922 случая заражения коронавирусом — это минимальное значение с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19. За весь период в России выявили 10 437 152 случая болезни. 9 337 447 пациентов вылечились от COVID-19, а 306 090 — скончались.