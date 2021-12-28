Попова: ситуация с COVID-19 может ухудшиться после новогодних праздников

Она уточнила, что показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 случая на 100 000 населения, что на 11,2% ниже, чем неделей ранее. На Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится 23,6% всех зарегистрированных случаев заражения COVID-19. По итогам прошлой недели уровень заболеваемость вырос только в двух субъектах РФ, еще в семи отсутствует значимая динамика. Снижение этого показателя зафиксировано в 76 регионах страны.