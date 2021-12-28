Кабмин направит 3,5 млрд рублей на страхование медиков при работе с ковид-больными
Правительство РФ приняло решение направить около 3,5 млрд руб. на страхование медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Принято еще одно решение: мы направим почти 3,5 млрд руб. на предоставление в следующем году страховых выплат медицинским работникам», — сообщил Мишустин (цитата по ТАСС). Он также отметил, что выплаты назначаются в том случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с ковидом.
Премьер-министр заверил, что правительство продолжит решать существующие задачи, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для граждан, уделять внимание теме кадрового обеспечения медицины. По словам Мишустина, сейчас наблюдается нехватка специалистов даже в крупных городах, не говоря уже о селах и малых населенных пунктах. «Врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты — до 1 млн руб., в зависимости от должности и района, а в дальневосточных регионах их размер еще выше, может составить 2 млн руб.», — пояснил глава кабмина.
Мишустин подчеркнул, что такая мера финансовой поддержки уже показала свою эффективность в таких регионах, как Мордовия, Тыва, Алтайский край и Самарская область. В следующем году кабмин продолжит осуществлять эту программу и выделять дополнительные средства.
Ранее правительство направило более 50 млрд руб. на специальные выплаты за ноябрь 2021 г. — январь 2022 г. медикам и соцработникам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. В эти деньги не входит инициированная президентом Владимиром Путиным удвоенная выплата за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников.
27 декабря Путин поручил правительству продолжить в 2022 г. дополнительные выплаты медицинским работникам, которые лечат пациентов с COVID-19, и работникам стационарных учреждений соцобслуживания. Он также поручил установить двойные выплаты за работу в праздничные дни с 31 декабря по 9 января 2022 г. медработникам и работникам учреждений соцобслуживания.
В 2020 г. правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. В этом году методика расчета выплат изменилась – каждая категория медицинских работников получает установленную сумму за одну нормативную смену. Самую большую выплату получают врачи — 3880 руб., самую маленькую фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.