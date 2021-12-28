Кабмин направит 3,5 млрд рублей на страхование медиков при работе с ковид-больными

Премьер-министр заверил, что правительство продолжит решать существующие задачи, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для граждан, уделять внимание теме кадрового обеспечения медицины. По словам Мишустина, сейчас наблюдается нехватка специалистов даже в крупных городах, не говоря уже о селах и малых населенных пунктах. «Врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты — до 1 млн руб., в зависимости от должности и района, а в дальневосточных регионах их размер еще выше, может составить 2 млн руб.», — пояснил глава кабмина.