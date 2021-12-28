Россиянка Костенюк выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Россиянка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по рапиду — быстрым шахматам, передает ТАСС. Чемпионат проходит в Варшаве.
Костенюк впервые выиграла чемпионат, уточняет агентство. Ранее она трижды занимала второе место — в 2012, 2014 и 2016 гг. В финальном 11-м туре Костенюк сыграла черными фигурами вничью с россиянкой Екатериной Лагно. По итогам 11 туров Костенюк набрала 9 очков. У ближайших конкурентов — по 7,5 очка.
Костенюк стала гроссмейстером в возрасте 20 лет, в 2004 г. Она является двенадцатой чемпионкой мира по шахматам среди женщин (с сентября 2008 г. по декабрь 2010 г.).