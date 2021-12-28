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Общество

Во Франции и Великобритании установлен суточный рекорд по числу заболевших COVID-19

Ведомости

В Великобритании за сутки выявили более 129 400 случаев заражения коронавирусом, следует из информации, опубликованной на сайте британского правительства. Это стало максимумом с начала пандемии. Во Франции за сутки также выявили суточный максимум с начала пандемии — около 180 000, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве страны.

В сообщении британского правительства отмечается, что в статистику не попали новые случаи заражения в Шотландии и Северной Ирландии. Там отказались от подсчета случаев заражения на время рождественских праздников. При этом в статистику была включена динамика заболеваемости в Уэльсе за несколько дней.  

Рекордный рост показателей заражения коронавирусом наблюдается на фоне распространения нового омикрон-штамма. В Великобритании на сегодняшний день выявлено более 177 200 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Число зарегистрированных смертей от нового штамма в объединенном королевстве достигло 49. 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире 28 декабря превысило 280 млн, количество умерших за все время пандемии — более 5,4 млн человек, следует из обновленных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 51,8 млн человек. Далее следуют Индия (34, 8 млн человек), Бразилия (22,2 млн человек), Великобритания (12,2 млн человек) и Россия (10,4 млн человек).  

По данным оперштаба на 28 декабря, за последние сутки в России выявили 21 922 случая заражения коронавирусом — это минимальное значение с 24 сентября. Также за сутки зарегистрировали 935 смертей от COVID-19. За весь период в России выявили 10 437 152 случая болезни. 9 337 447 пациентов вылечились от COVID-19, а 306 090 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных