Во Франции и Великобритании установлен суточный рекорд по числу заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире 28 декабря превысило 280 млн, количество умерших за все время пандемии — более 5,4 млн человек, следует из обновленных данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 51,8 млн человек. Далее следуют Индия (34, 8 млн человек), Бразилия (22,2 млн человек), Великобритания (12,2 млн человек) и Россия (10,4 млн человек).