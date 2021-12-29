Аналитики Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере медицины

Аналитики пояснили, что в период пандемии спрос на медперсонал остается высоким. По их мнению, такой тренд продолжится и после спада заболеваемости: нужно будет помогать пациентам с хроническими заболеваниями. В регионах спрос на медработников растет быстрее, чем в Москве и городах-миллионниках. Аналитики добавили, что рост зарплатных предложений там продолжится.