Аналитики Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере медицины
Специалист должен будет обеспечивать больных интенсивной терапией, организовывать лечение на ИВЛ и с помощью других контрольно-диагностических и медикаментозных средств.
Второе место заняла вакансия завотделением сопровождения (COVID-стационара) в Москве. Кандидату на эту должность предлагается зарплата в 200 000 руб. В Тюменской области работодатель предлагает врачу-инфекционисту зарплату 162 000 руб., а в подмосковных Химках старшей медсестре COVID-стационара 160 000 руб. в месяц.
Аналитики пояснили, что в период пандемии спрос на медперсонал остается высоким. По их мнению, такой тренд продолжится и после спада заболеваемости: нужно будет помогать пациентам с хроническими заболеваниями. В регионах спрос на медработников растет быстрее, чем в Москве и городах-миллионниках. Аналитики добавили, что рост зарплатных предложений там продолжится.
По мнению экспертов, в 2022 г. также будут востребованы профессии в области фармацевтики, потому что отрасль продолжит наращивать объемы исследований, производства и продаж, особенно в e-commerce. По данным сервиса, в фармацевтике самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали позиция главного инженера в фармкомпании (зарплата до 300 000 руб.), разработчика вакцин (до 180 000 руб.) и заведующего генетической лабораторией (от 150 000 руб.)