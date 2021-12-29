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Аналитики Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере медицины

Ведомости

Самой высокооплачиваемой вакансией для медработников стала вакансия врача-анестезиолога-реаниматолога. В коронавирусном отделении больницы в Сергиевом Посаде работодатель предлагает зарплату на этой позиции от 250 000 руб., сообщил РБК со ссылкой на исследование портала Superjob.

Специалист должен будет обеспечивать больных интенсивной терапией, организовывать лечение на ИВЛ и с помощью других контрольно-диагностических и медикаментозных средств.

Второе место заняла вакансия завотделением сопровождения (COVID-стационара) в Москве. Кандидату на эту должность предлагается зарплата в 200 000 руб. В Тюменской области работодатель предлагает врачу-инфекционисту зарплату 162 000 руб., а в подмосковных Химках старшей медсестре COVID-стационара 160 000 руб. в месяц.

Аналитики пояснили, что в период пандемии спрос на медперсонал остается высоким. По их мнению, такой тренд продолжится и после спада заболеваемости: нужно будет помогать пациентам с хроническими заболеваниями. В регионах спрос на медработников растет быстрее, чем в Москве и городах-миллионниках. Аналитики добавили, что рост зарплатных предложений там продолжится. 

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По мнению экспертов, в 2022 г. также будут востребованы профессии в области фармацевтики, потому что отрасль продолжит наращивать объемы исследований, производства и продаж, особенно в e-commerce. По данным сервиса, в фармацевтике самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали позиция главного инженера в фармкомпании (зарплата до 300 000 руб.), разработчика вакцин (до 180 000 руб.) и заведующего генетической лабораторией (от 150 000 руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных