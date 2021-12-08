Названы самые высокооплачиваемые вакансии в декабре

Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве стала должность коммерческого директора, зарплата по которой исчисляется от 500 000 руб. В пятерку также вошли должности инженера и руководителя отдела — от 300 000 до 350 000 руб, разработчика и директора по продажам — от 300 000 руб.