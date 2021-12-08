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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в декабре

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Сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru проанализировал 135 000 тысяч вакансий и определил самые высокооплачиваемые в крупнейших городах России в декабре. 

В топ высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж, говорится в исследовании, опубликованном на сайте. 

Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве стала должность коммерческого директора, зарплата по которой исчисляется от 500 000 руб. В пятерку также вошли должности инженера и руководителя отдела — от 300 000 до 350 000 руб, разработчика и директора по продажам — от 300 000 руб. 

Самой высокооплачиваемой вакансией в Санкт-Петербурге стала позиция разработчика — 280 000 руб., за ней следуют должности руководителя проекта и инженера-программиста — от 250 000 руб. 

Позиция программиста является самой высокооплачиваемой в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске — от 150 000, 200 000 и 90 000 руб. соответственно. 

В Екатеринбурге, Казани и Омске в топ высокооплачиваемых вакансий вошли рабочие специальности: электрик — зарплата от 60 000 руб., маляр-штукатур — от 100 000 руб., токарь — от 84 000 руб. В Самаре и Перми в рейтинге также появились вакансии врачей с предложениями по зарплате от 80 000 руб.

Superjob.ru проводили исследование рынка вакансий в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных