Названы самые высокооплачиваемые вакансии в декабре
Сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru проанализировал 135 000 тысяч вакансий и определил самые высокооплачиваемые в крупнейших городах России в декабре.
В топ высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж, говорится в исследовании, опубликованном на сайте.
Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве стала должность коммерческого директора, зарплата по которой исчисляется от 500 000 руб. В пятерку также вошли должности инженера и руководителя отдела — от 300 000 до 350 000 руб, разработчика и директора по продажам — от 300 000 руб.
Самой высокооплачиваемой вакансией в Санкт-Петербурге стала позиция разработчика — 280 000 руб., за ней следуют должности руководителя проекта и инженера-программиста — от 250 000 руб.
Позиция программиста является самой высокооплачиваемой в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске — от 150 000, 200 000 и 90 000 руб. соответственно.
В Екатеринбурге, Казани и Омске в топ высокооплачиваемых вакансий вошли рабочие специальности: электрик — зарплата от 60 000 руб., маляр-штукатур — от 100 000 руб., токарь — от 84 000 руб. В Самаре и Перми в рейтинге также появились вакансии врачей с предложениями по зарплате от 80 000 руб.
Superjob.ru проводили исследование рынка вакансий в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.