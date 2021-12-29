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Уровень безработицы в Москве вернулся к показателям до пандемии

Ведомости

Уровень регистрируемой безработицы в столице вернулся к допандемийным показателям, число предложений в базе вакансий службы занятости выросло в 2,6 раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что в 2021 г. уровень безработицы в Москве сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48% — это новый рекорд за период с апреля 2020 г. по конец декабря 2021 г. «Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии, а число вакансий составляет свыше 400 000 на 35 400 безработных. Одному соискателю доступно около 10 вакансий», — сказала она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила ТАСС, что рынок труда в ряде российских регионов пока не вернулся к допандемическим показателям. Росстат сообщал, что уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных