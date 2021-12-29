Уровень безработицы в Москве вернулся к показателям до пандемии

Ракова рассказала, что в 2021 г. уровень безработицы в Москве сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48% — это новый рекорд за период с апреля 2020 г. по конец декабря 2021 г. «Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии, а число вакансий составляет свыше 400 000 на 35 400 безработных. Одному соискателю доступно около 10 вакансий», — сказала она.