Уровень безработицы в Москве вернулся к показателям до пандемии
Уровень регистрируемой безработицы в столице вернулся к допандемийным показателям, число предложений в базе вакансий службы занятости выросло в 2,6 раза, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова рассказала, что в 2021 г. уровень безработицы в Москве сократился в три раза и на сегодняшний день составляет 0,48% — это новый рекорд за период с апреля 2020 г. по конец декабря 2021 г. «Число предложений в агрегированной базе службы занятости больше в 2,6 раза, чем до пандемии, а число вакансий составляет свыше 400 000 на 35 400 безработных. Одному соискателю доступно около 10 вакансий», — сказала она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила ТАСС, что рынок труда в ряде российских регионов пока не вернулся к допандемическим показателям. Росстат сообщал, что уровень безработицы в России в июле этого года снизился сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%, что эквивалентно 3,4 млн человек.