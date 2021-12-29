Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Как указано в пояснительной записке, документ направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 — 2025 гг.
Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении гражданства России. К ним относятся граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, близкие родственники граждан России, а также потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР. Стоит отметить, что право на упрощенное приобретение гражданства не распространяется на инвесторов и квалифицированных специалистов.
В документе говорится, что упрощенная процедура при заключении брака будет предусмотрена только при наличии общего ребенка, что позволит в будущем предотвратить заключение фиктивных союзов. Президент РФ также может принимать решения о прекращении гражданства детей, находящихся под опекой иностранных граждан. Если гражданство было прекращено по инициативе усыновителей, то такие дети имею право на его упрощенное приобретение в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.
Новые положения предусматривают, что глава государства сможет выдавать Российское гражданство. Это распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР, людей, имеющих особые заслуги перед Россией, а также тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России. Решения о прекращении гражданства предлагается передать МВД, законопроект также подразумевает создание института прекращения гражданства.
Законопроект предлагает расширить перечень преступлений, за совершение которых прекращается действие гражданства. В этот список помимо террористических преступлений предлагается включить тяжкие преступления против государства, а также те, что связаны с оборотом наркотиков и психотропных веществ. Законопроект позволит актуализировать законодательство о гражданстве, а также «повысить эффективность правоприменительной практики», указано в заключении.
В октябре текущего года Путин заявил, что инструмент предоставления гражданства РФ нужно совершенствовать, а само законодательство о гражданстве должно быть более либеральным. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские законодатели хотят принять инициативу по автоматической выдаче гражданства РФ детям от браков россиян с иностранцами. При этом не важно, где ребенок родился и где живет семья.