Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

В документе говорится, что упрощенная процедура при заключении брака будет предусмотрена только при наличии общего ребенка, что позволит в будущем предотвратить заключение фиктивных союзов. Президент РФ также может принимать решения о прекращении гражданства детей, находящихся под опекой иностранных граждан. Если гражданство было прекращено по инициативе усыновителей, то такие дети имею право на его упрощенное приобретение в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.